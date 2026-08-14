Beslistermijn verlengd voor aanleg van kabels en leidingen in Ulicoten
Baarle-Nassau heeft de termijn voor een vergunningaanvraag in Ulicoten verlengd.
De gemeente Baarle-Nassau heeft op 12 augustus 2026 besloten de beslistermijn voor een aanvraag om kabels, leidingen en riolering aan te leggen bij Baarleseweg 1 in Ulicoten met zes weken te verlengen. Dit betekent dat er meer tijd nodig is om tot een besluit te komen over deze omgevingsvergunning.
Het verlengen van de termijn is een wettelijke mogelijkheid die gemeenten kunnen gebruiken als extra tijd nodig is om een aanvraag te beoordelen. De verlenging heeft geen invloed op bezwaarprocedures, want daartegen kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.
Voor vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Baarle-Nassau via telefoonnummer 088-3821000.
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