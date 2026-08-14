Beslistermijn verlengd voor aanleg van kabels en leidingen in Ulicoten

Baarle-Nassau heeft de termijn voor een vergunningaanvraag in Ulicoten verlengd.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft op 12 augustus 2026 besloten de beslistermijn voor een aanvraag om kabels, leidingen en riolering aan te leggen bij Baarleseweg 1 in Ulicoten met zes weken te verlengen. Dit betekent dat er meer tijd nodig is om tot een besluit te komen over deze omgevingsvergunning.