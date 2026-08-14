Puin wordt mobiel gebroken in Ulicoten

In Ulicoten is toestemming gegeven voor het mobiel breken van puin aan de Maaijkant 11. Het puin wordt fijngemaakt tot granulaat met een mobiele machine. De activiteit mag één werkdag plaatsvinden in de periode van week 36 tot en met week 48.

Gevonden voor jou

Op de locatie Maaijkant 11 in Ulicoten wordt bouw- en slooppuin verwerkt tot granulaat. Dit gebeurt met behulp van een mobiele puinbreker, een machine die het puin ter plekke klein maakt zodat het opnieuw kan worden gebruikt. De melding voor deze activiteit is op 10 augustus 2026 gedaan en op 12 augustus afgehandeld.

De geldigheidstermijn voor het uitvoeren van het werk is beperkt tot één werkdag, die kan plaatsvinden tussen week 36 en week 48 van dit jaar. Het gaat hier om een melding waarbij geen bezwaar of beroep mogelijk is.