Opslag gevaarlijke stoffen uitgebreid in Werkendam

Eco Worldwide Solutions in Werkendam heeft melding gedaan voor uitbreiding van gevaarlijke stoffenopslag met een nieuw fumigatiemiddel.

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Het bedrijf Eco Worldwide Solutions B.V. aan de Tol 14 in Werkendam heeft op 23 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Altena. Het gaat om een uitbreiding van hun bestaande opslaglocatie met een nieuw fumigatiemiddel. Deze stoffen worden opgeslagen in verpakkingen.

De melding is op 29 juli 2026 afgehandeld. Er bestaat geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze melding. Het zaaknummer dat hieraan gekoppeld is, is Z2026-00019761.