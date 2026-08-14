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Alcoholvergunning buurthuis De Pullen in Oirschot aangevraagd
Vandaag om 09:51
De burgemeester van Oirschot heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het schenken van alcohol in buurthuis De Pullen aan de Kennedylaan.
Buurthuis De Pullen in Oirschot wil een paracommercieel horecabedrijf worden, waarvoor een alcoholvergunning is aangevraagd. De burgemeester is van plan deze vergunning te verlenen. Het gaat om een locatie aan Kennedylaan 17 in Oirschot.
Met de vergunning kan De Pullen alcohol schenken, wat invloed kan hebben op de omgeving. De gemeente heeft laten weten dat belangstellenden vanaf 17 augustus 2026 de aanvraag en bijbehorende documenten kunnen inzien. De stukken zijn zowel digitaal als op afspraak beschikbaar.
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