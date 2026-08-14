Someren trekt besluit in: laadplaatsen Singel worden weer regulier parkeren

De gemeente Someren heeft besloten twee parkeerplaatsen aan de Singel 1 niet langer exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit verkeersbesluit is ingetrokken omdat er in de omgeving voldoende alternatieve laadpalen aanwezig zijn.

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De parkeerplaatsen aan de Singel, die sinds een verzamelbesluit in juni exclusief gebruikt konden worden als laadlocatie, zijn geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de directe omgeving genoeg laadvoorzieningen biedt om de bereikbaarheid voor elektrische voertuigen te garanderen. Daarnaast wordt een tweede parkeerplaats vrijgegeven bij een bestaande laadpaal aan de Groeningen.

Door dit besluit komen de twee parkeerplaatsen aan de Singel weer beschikbaar als reguliere parkeerruimte. Mochten er in de toekomst meer openbare laadpalen nodig zijn door een toename van de laadbehoefte, dan wordt deze locatie opnieuw overwogen.

Het besluit treedt in werking zodra de bezwaartermijn van zes weken is verstreken.