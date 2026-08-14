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Sloopmelding: Asbest verwijderd in Hilvarenbeek

Vandaag om 09:52

In Hilvarenbeek is asbest verwijderd bij Plein 40-45 1. De melding is op 11 augustus 2026 afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een sloopmelding afgehandeld voor het adres Plein 40-45 1. Daarbij ging het om het verwijderen van asbest.

De melding dateert van 11 augustus 2026 en heeft kenmerk 1067746. Er zijn geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden verbonden aan deze melding. De documenten liggen ook niet ter inzage.

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