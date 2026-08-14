Advertentie
Sloopmelding: Asbest verwijderd in Hilvarenbeek
Vandaag om 09:52
In Hilvarenbeek is asbest verwijderd bij Plein 40-45 1. De melding is op 11 augustus 2026 afgehandeld.
Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een sloopmelding afgehandeld voor het adres Plein 40-45 1. Daarbij ging het om het verwijderen van asbest.
De melding dateert van 11 augustus 2026 en heeft kenmerk 1067746. Er zijn geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden verbonden aan deze melding. De documenten liggen ook niet ter inzage.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie