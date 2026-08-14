Evenement Rondje Rijen op 13 september

De gemeente heeft een vergunning verleend voor Rondje Rijen, een evenement dat plaatsvindt op zondag 13 september 2026 van kwart over tien tot twaalf uur in Rijen.

Gevonden voor jou

Het hardloopevenement Rondje Rijen start en eindigt op het terrein van Den Butter aan de Hannie Schaftlaan 20 in Rijen. De vergunning voor het evenement is op 12 augustus 2026 verzonden.

Het evenement duurt bijna twee uur en trekt doorgaans veel deelnemers en bezoekers. Meer praktische informatie over het verloop van de dag is op locatie beschikbaar.