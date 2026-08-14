Woningbouw Sint-Michielsgestel afhankelijk van nieuwe stroomplanning

De gemeente Sint-Michielsgestel stelt een lijst op voor toekomstige stroomcapaciteit voor woningbouwprojecten. Ontwikkelaars kunnen hun projecten aanmelden na vaststelling van beleidsregels eind augustus.

Gevonden voor jou

In heel Nederland is er een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet, ook in Sint-Michielsgestel. Dit heeft gevolgen voor woningbouwprojecten die nog niet zijn gerealiseerd. Om hierop in te spelen, maakt de gemeente gebruik van een proces waarbij een volgordelijst voor stroomcapaciteit tot maximaal tien jaar vooruit kan worden ingediend.

De gemeente bereidt hiervoor beleidsregels voor, gebaseerd op een model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Eind augustus worden deze regels vastgesteld. Daarna kunnen ontwikkelaars hun projecten aanmelden, waarbij de gemeente op basis van deze regels de volgorde op de lijst bepaalt.

De aanvragen voor stroomcapaciteit moeten in oktober 2026 worden ingediend. Ontwikkelaars wordt aangeraden alvast de benodigde bewijsstukken te verzamelen om tijdverlies te voorkomen. Het niet of onvolledig aanmelden van een project kan leiden tot problemen bij aansluiting op het elektriciteitsnet.