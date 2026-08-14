Vergunning verleend voor verbouwing woning in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Aert Swaensstraat. De gevel zal ook worden aangepast. Het besluit is genomen en verzonden op 10 augustus 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om de woning aan de Aert Swaensstraat 9 in Goirle. De aanvraag voor de verbouwing en wijziging van de gevel werd op 18 juni 2026 ontvangen. De vergunning betreft een technische bouwactiviteit.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 1055713. Hiermee mag de eigenaar aan de slag met de geplande werkzaamheden.