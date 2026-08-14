Gemeente Bladel verlengt beslistermijn verbouwing stal

De gemeente Bladel heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de verbouwing van een stal aan Het Bosch in Bladel.

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De gemeente Bladel heeft op 12 augustus 2026 besloten om de beslistermijn voor een omgevingsvergunning te verlengen. Het betreft een aanvraag voor het verbouwen van een stal tot stal met logiesfunctie aan Het Bosch 4 in Bladel. De verlenging is maximaal zes weken.

De aanvraag heeft kenmerk ZBLA2026-001118. Tegen het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar mogelijk. De gemeente geeft aan dat dit besluit belangrijk kan zijn voor de omgeving, maar dat er nu nog geen reactie mogelijk is.