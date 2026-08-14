Pad tijdelijk afgesloten voor sloop in Bladel

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven om een pad tijdelijk af te sluiten tijdens sloopwerkzaamheden op drie locaties aan de Markt en Van Dissellaan.

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De vergunning voor het afsluiten van het pad is op 12 augustus 2026 verleend door de gemeente Bladel. Het gaat om werkzaamheden bij Markt 10 en Van Dissellaan 2 en 4. Het pad wordt afgesloten zodat de sloop veilig kan plaatsvinden.

Het besluit is geregistreerd onder kenmerk ZBLA2026-001328. De gemeente informeert hiermee omwonenden over mogelijke veranderingen in de omgeving en de tijdelijke hinder die dit kan veroorzaken.