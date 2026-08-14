Twee doden en meerdere gewonden bij zwaar ongeluk op A59 bij Heesch

Twee mensen zijn vrijdagochtend overleden bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Heesch. Ook zijn er meerdere gewonden. Hulpdiensten en een traumateam zijn aanwezig.

Het ongeluk is rond half tien 's ochtends gebeurd. Het is niet bekend wat de oorzaak van de botsing is. Er zou nog een persoon bekneld zitten. De weg is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. Verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond vier uur 's middags weer open gaat.

Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. Daar debatteert de Provinciale Staten over het plan om vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. Of deze files iets te maken hebben met het ongeluk, is nog niet bekend.

Verboden

Trekkers mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hadden eerder al aangegeven hen niet tegen te houden vanwege het demonstratierecht.