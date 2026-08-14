Uitbreiding woning in Cuijk goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft op 12 augustus toestemming verleend voor het uitbreiden van een woning aan de Kaneelstraat 6 in Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft zowel technische bouwactiviteiten als activiteiten die passen binnen het omgevingsplan. Het besluit heeft betrekking op een zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), wat betekent dat de uitbreiding niet direct binnen de standaard regels van het bestemmingsplan valt.

De woning bevindt zich aan de Kaneelstraat 6 in Cuijk. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De vergunning draagt het zaaknummer Z2026-00003553.