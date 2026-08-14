Nieuwe lichtreclame voor bedrijfspand in Grave

in Land van cuijk

Bij een pand aan de Arnoud van Gelderweg in Grave wordt de lichtreclame vervangen. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 11 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. De aanvraag betreft het adres Arnoud van Gelderweg 69 in Grave en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005349.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken.