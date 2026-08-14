Extra vluchtroute gepland aan Koninginnedijk in Grave

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor een extra vluchtroute aan de Koninginnedijk 252 in Grave. De aanvraag, binnengekomen op 11 augustus, wordt behandeld door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een technische bouwactiviteit en wordt volgens de standaardprocedure beoordeeld. De gemeente heeft een termijn van acht weken om een besluit te nemen, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal veertien weken.

Het project is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005353. De vluchtroute moet bijdragen aan de veiligheid op de locatie aan de Koninginnedijk.