Kamperen tijdens hondensport seminars in Land van Cuijk aangevraagd

In Land van Cuijk is een vergunning aangevraagd om te kamperen tijdens hondensport seminars op 11, 12 en 13 september 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 10 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning om te kamperen tijdens hondensport seminars. De aanvraag betreft een tijdelijke afwijking van de regels in het Omgevingsplan.

De locatie van de activiteiten is niet nader omschreven, maar aangegeven als een geometrisch gebied. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00005302. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met de mogelijkheid om deze termijn te verlengen tot maximaal veertien weken.