Verbouwing achterhuis in Sint Agatha krijgt aangepaste vergunning

De gemeente Land van Cuijk heeft een gewijzigde omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van het achterhuis aan de Heerstraat 22 en 22a in Sint Agatha. Het besluit is op 10 augustus genomen.

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Het gaat om een vergunning die het mogelijk maakt om technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan uit te voeren. De wijzigingen hebben betrekking op de verbouwing van het achterhuis op het adres Heerstraat 22 en 22a.

De vergunning is verleend onder zaaknummer Z2025-00008912. Het besluit is definitief, maar er kunnen nog bezwaren worden ingediend tot 21 september 2026.