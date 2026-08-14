Uitbreiding woning Kleefkruid in Cuijk aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend om de woning aan Kleefkruid 95 in Cuijk uit te breiden. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 10 augustus ontvangen.

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De uitbreiding van de woning betreft een technische bouwactiviteit en het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen en hierover een besluit nemen.

Voor deze reguliere aanvragen hanteert de gemeente een termijn van acht weken, die kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar worden gemaakt.