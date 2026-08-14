Bruiloft in Wanroij krijgt toestemming van gemeente

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een bruiloft op Hank 2 in Wanroij. Het evenement vindt plaats op maandag 21 augustus 2026. De vergunning is op 11 augustus verleend.

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De bruiloft zal plaatsvinden op Hank 2, 5446XE Wanroij. Het besluit is genomen door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00005279.

Met de verleende toestemming is het evenement officieel goedgekeurd door de gemeente. Belangrijke details over het besluit werden op 11 augustus bekendgemaakt.