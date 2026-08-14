Nieuwe poort en dam met duiker gepland in Haps

Er is een vergunning aangevraagd voor een poort en een dam met duiker aan de Hondsiepselaan in Haps, vlak bij het tankstation Hondsiep. De aanvraag is op 11 augustus 2026 ontvangen.

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De vergunningaanvraag betreft het realiseren van een poort in een hekwerk en het aanleggen van een dam met een duiker. Een duiker is een buis of tunnel onder een weg of dam, waardoor water kan doorstromen. Het perceel ligt aan de Hondsiepselaan, kadastraal bekend als CUI00 H 93, nabij het tankstation Hondsiep.

Naast de bouw van de poort en dam wordt er ook een uitweg aangelegd of aangepast. De gemeente Land van Cuijk behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. De standaard termijn voor het nemen van een besluit is acht weken, maar deze kan met zes weken worden verlengd.