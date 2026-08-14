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Opslagtanks voor diesel en vloeistoffen gemeld in Heesch
Vandaag om 10:12
Op Middelste Groes 7 in Heesch komen bovengrondse opslagtanks voor diesel en niet-brandbare vloeistoffen. De gemeente Bernheze heeft de melding op 23 juli ontvangen.
Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Het gaat om een locatie aan Middelste Groes 7 in Heesch.
De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026072302043 en zaaknummer Z/511608. Omdat het hier om een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat, is bezwaar maken niet mogelijk.
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