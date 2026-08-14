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Opslagtanks voor diesel en vloeistoffen gemeld in Heesch

Vandaag om 10:12

Op Middelste Groes 7 in Heesch komen bovengrondse opslagtanks voor diesel en niet-brandbare vloeistoffen. De gemeente Bernheze heeft de melding op 23 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben een melding ontvangen voor het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Het gaat om een locatie aan Middelste Groes 7 in Heesch.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026072302043 en zaaknummer Z/511608. Omdat het hier om een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat, is bezwaar maken niet mogelijk.

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