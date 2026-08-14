Nieuwe koelinstallatie met CO2 in Heeswijk-Dinther

In Heeswijk-Dinther is een melding gedaan voor een nieuwe koelinstallatie met CO2. Het gaat om een locatie aan de Sint Servatiusstraat. De melding is op 28 juli ontvangen door de gemeente Bernheze.

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De gemeente Bernheze heeft een melding ontvangen voor het plaatsen van een koelinstallatie die gebruik maakt van CO2. Dit type installatie wordt vaak ingezet voor efficiënte en milieuvriendelijke koeling. De locatie betreft een pand aan de Sint Servatiusstraat 39 in Heeswijk-Dinther.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026072800704 en zaaknummer Z/511855. Gemeente Bernheze ontving deze melding op 28 juli 2026. Tegen dit soort meldingen is het niet mogelijk bezwaar te maken.