Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor woningverbouwing in Heeswijk-Dinther verleend

Vandaag om 10:12

Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw aan de Hoog-Beugt 10a in Heeswijk-Dinther.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 6 augustus 2026 verzonden. Het gaat om werkzaamheden aan een woning en de bouw van een bijgebouw op het adres Hoog-Beugt 10a in Heeswijk-Dinther.

De stukken zijn digitaal beschikbaar en kunnen ook op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch tijdens de openingstijden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bernheze

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.