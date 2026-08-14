Vergunning voor woningverbouwing in Heeswijk-Dinther verleend

Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw aan de Hoog-Beugt 10a in Heeswijk-Dinther.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 6 augustus 2026 verzonden. Het gaat om werkzaamheden aan een woning en de bouw van een bijgebouw op het adres Hoog-Beugt 10a in Heeswijk-Dinther.

De stukken zijn digitaal beschikbaar en kunnen ook op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch tijdens de openingstijden.