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Vergunning voor woningverbouwing in Heeswijk-Dinther verleend
Vandaag om 10:12
Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw aan de Hoog-Beugt 10a in Heeswijk-Dinther.
De vergunning is op 6 augustus 2026 verzonden. Het gaat om werkzaamheden aan een woning en de bouw van een bijgebouw op het adres Hoog-Beugt 10a in Heeswijk-Dinther.
De stukken zijn digitaal beschikbaar en kunnen ook op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch tijdens de openingstijden.
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