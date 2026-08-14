Fietspad Kanaaldijk-Zuid richting Tilburg maanden dicht

Het fietspad langs de Kanaaldijk-Zuid richting Tilburg gaat vanaf maandag 17 augustus dicht. De gemeente Tilburg werkt hier aan een nieuwe snelfietsroute naar Oosterhout. Het pad blijft tot eind november afgesloten en fietsers moeten gebruik maken van een omleidingsroute.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden vinden plaats tussen Sluis II en de gemeentegrens met Dongen. Het bestaande fietspad wordt vernieuwd en op veel plekken breder gemaakt. Daarnaast komt er nieuwe verlichting op delen van het traject waar nu nog geen lichtmasten staan.

Het afgesloten fietspad loopt vanaf de Daniëlsweg richting Tilburg. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden niet via de Kanaaldijk-Zuid naar hun bestemming rijden. Zij worden omgeleid via een route die op hoofdlijnen door het industrieterrein Tichelrijt en diverse straten loopt, waaronder de Bredestraat en Flaassendijk. De omleiding wordt met borden aangegeven. Fietsers moeten rekening houden met extra reistijd.

Samenwerking voor snelfietsroute

De gemeenten Tilburg, Dongen en Oosterhout werken samen met de provincie Noord-Brabant aan een nieuwe snelfietsroute. Deze route biedt fietsers een brede en comfortabele verbinding om veilig en snel te reizen. Op korte termijn start ook de gemeente Dongen met werkzaamheden voor haar deel van de snelfietsroute.

Volgens de planning blijven de werkzaamheden aan het fietspad tot eind november duren. Het doel is om fietsers straks een verbeterde en efficiënte verbinding tussen Tilburg en Oosterhout te bieden.