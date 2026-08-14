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Asten: aanvraag mantelzorgwoning Bergdijk ingetrokken

Vandaag om 10:17

De aanvraag voor een mantelzorgwoning aan de Bergdijk in Asten is ingetrokken.

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De gemeente Asten heeft laten weten dat de aanvraag voor het plaatsen van een mantelzorgwoning aan de Bergdijk 9a is ingetrokken. Dit komt doordat de bouwvergunning niet nodig blijkt te zijn, omdat het vergunningsvrij is.

Het college van burgemeester en wethouders hoeft hierdoor geen besluit meer te nemen over de aanvraag. Er kan ook geen bezwaar of beroep meer worden ingediend. De intrekking is bekendgemaakt om inwoners te informeren over de situatie.

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