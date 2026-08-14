Verkeersmaatregelen in Lage Zwaluwe door Enexis-werkzaamheden
In Lage Zwaluwe worden vanaf 24 augustus diverse straten tijdelijk afgesloten en parkeerverboden ingesteld vanwege werkzaamheden van Enexis.
De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verkeersmaatregelen in Lage Zwaluwe. Dit is nodig vanwege werkzaamheden aan het elektriciteitsnet door Enexis.
De Utrechtlaan wordt afgesloten van 24 augustus 2026 om zeven uur ’s ochtends tot 28 augustus 2026 om vier uur ’s middags. De Groningenlaan is niet bereikbaar en krijgt een parkeerverbod van 31 augustus 2026 tot en met 8 september 2026. Ook de Drentelaan wordt afgesloten en krijgt een parkeerverbod van 9 september 2026 tot en met 28 september 2026. Tenslotte geldt dit voor de Vijverstraat van 21 september 2026 tot en met 25 september 2026.
De maatregelen zijn nodig om veilig te kunnen werken aan het verzwaren van het elektriciteitsnet in de wijk.
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