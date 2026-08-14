Onderstraat Hooge Zwaluwe tijdelijk afgesloten op 19 augustus

De Onderstraat in Hooge Zwaluwe wordt op 19 augustus afgesloten vanwege werkzaamheden. Er geldt ook een parkeerverbod.

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In Hooge Zwaluwe, gemeente Drimmelen, is de Onderstraat op 19 augustus tijdelijk niet toegankelijk door werkzaamheden aan kabels en leidingen. De afsluiting geldt van zeven uur ’s ochtends tot één uur ’s middags, maar kan langer of korter duren afhankelijk van de voortgang.

Ook wordt een parkeerverbod ingesteld ter hoogte van nummer vier. De maatregelen moeten zorgen voor een veilige en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.