Parkeerverbod Valkenbergstraat in Made wegens werkzaamheden

In de Valkenbergstraat in Made geldt vanaf 24 augustus een tijdelijk parkeerverbod. Dit is nodig vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft een parkeerverbod ingesteld voor een deel van de Valkenbergstraat in Made. Het gaat om het stuk tussen huisnummers 41 en 49, aan beide zijden van de straat. Dit verbod geldt van 24 augustus 2026, zeven uur ’s ochtends tot en met 4 september 2026, vier uur ’s middags.

De maatregel kan korter of langer duren, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. De werkzaamheden hebben te maken met het leggen of vervangen van kabels en leidingen.