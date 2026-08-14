Afsluitingen in Terheijden voor wielerclubkampioenschappen

De gemeente Drimmelen heeft tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld voor de Schimmelseweg en Witteweg in Terheijden. Dit gebeurt op dinsdag 25 augustus 2026 van half zeven tot negen uur ’s avonds vanwege de clubkampioenschappen van Wielervereniging Terheijden.

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Om de veiligheid te waarborgen tijdens de wielerwedstrijd, worden de Schimmelseweg en Witteweg afgesloten voor verkeer. Daarnaast geldt er een tijdelijk parkeerverbod op deze wegen. De maatregelen kunnen korter of langer duren, afhankelijk van hoe lang het evenement daadwerkelijk duurt.

De afsluitingen en het parkeerverbod maken deel uit van het besluit van burgemeester en wethouders van Drimmelen. De clubkampioenschappen van Wielervereniging Terheijden trekken jaarlijks veel deelnemers en toeschouwers.