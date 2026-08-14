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Tijdelijke verkeersmaatregelen Brieltjenspolder Made voor Waailand Outdoor
Vandaag om 10:19
Op 22 en 23 augustus geldt in Made een parkeerverbod en éénrichtingsverkeer rond de Brieltjenspolder vanwege het festival Waailand Outdoor.
De gemeente Drimmelen heeft tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld rond de Brieltjenspolder in Made vanwege Waailand Outdoor 2026. De maatregelen gaan in op zaterdag 22 augustus vanaf één uur ’s middags en duren tot zondag 23 augustus, twee uur ’s nachts. Gedurende deze periode geldt een parkeerverbod en wordt éénrichtingsverkeer ingesteld.
Toegangspunten worden aangepast: artiesten en hulpdiensten kunnen de Brieltjenspolder bereiken via de Esdoornlaan, terwijl bezoekers en bedrijven toegang krijgen via de Brieltjensweg. Voor touringcars met festivalbezoekers wordt een speciale parkeerstrook ingericht langs één zijde van de Brieltjensweg.
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