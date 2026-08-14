Verkeersmaatregelen Zuidveren Wagenberg tijdens Opblaaspop Festival

De Zuidveren in Wagenberg wordt tijdelijk afgesloten en er geldt een parkeerverbod tijdens het Opblaaspop Festival op 29 en 30 augustus.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor verkeersmaatregelen rondom het Opblaaspop Festival. Van zaterdag 29 augustus 2026, vanaf drie uur ’s middags, tot zondag 30 augustus 2026, één uur ’s nachts, wordt de Zuidveren in Wagenberg afgesloten. Daarnaast geldt er in dezelfde periode een parkeerverbod.

De maatregelen kunnen korter of langer duren als dat nodig is. Het festival trekt jaarlijks veel bezoekers, waardoor de maatregelen bedoeld zijn om de veiligheid en doorstroming te verbeteren.