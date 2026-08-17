Laatste week van de zomervakantie: waarom kinderen zich juist nu vervelen

De laatste week van de zomervakantie is aangebroken. Het klinkt misschien als een paradox: moe zijn in de vakantie, maar het gebeurt echt. Is dat erg? En hoe hou je het nog gezellig thuis nu met name pubers niet meer vooruit te branden zijn?

Claire van Dinther ziet het 'heel vaak voorkomen'. Ze werkt als orthopedagoog bij de GGZ in Waalwijk. "In de laatste week van de vakantie zijn kinderen vaak vervelend door vermoeidheid, het wegvallen van de laatste beetjes structuur en spanning of onbewuste stress over het naderende schoolritme. De batterij is leeg en de emmer loopt snel over."

Maar dat is niet het enige. "Bij de start van de vakantie hebben ouders nog tijd en gaan ze van alles ondernemen met hun kind. Op vakantie gaan, naar een museum gaan, zwemmen. Ook afspreken met vriendjes is er dan nog bij. Tegen het einde van de vakantie is dat niet meer nieuw en gaat het vervelen", weet de deskundige. Daar hoort ook bij dat een kind zichzelf gaat vervelen. Kun je ze gerust een beetje laten vegeteren of moet je ze bezig houden?

Vegeteren Vegeteren betekent dat iemand een saai, passief en kleurloos leven leidt, net als een plant.

Eigenlijk niet, verveling is juist best goed voor een kind. "Je dwingt je zoon of dochter out of the box te denken. Ze bedenken creatieve oplossingen om zichzelf niet te hoeven vervelen", zegt Van Dinther.

Voor elke ouder die echt met de handen in het haar zit deze laatste vakantieweek heeft de orthopedagoog een tip. "Bedenk samen met je kind, of alleen, allemaal dingen die je kan doen. Schrijf ze op, knip het uit en gooi het in een pot. Laat je kind er elke dag in grabbelen en klaar is kees."

Op maandag 24 augustus is de zomervakantie voorbij en starten de scholen in Brabant weer.