Twee mannen beroofd in Berkel-Enschot nadat ze instappen bij andere man

Twee mannen zijn donderdagnacht beroofd in Berkel-Enschot. De slachtoffers zijn rond middernacht bij een man in de auto gestapt. Onderweg zou de man geweld hebben gebruikt en gedreigd.

Na de melding van de twee slachtoffers gingen agenten ter plaatse naar de Kerkstraat. Daar stonden ze bij een tankstation. Waarom de twee bij de andere man zijn ingestapt en wat er precies is gestolen, is nog niet duidelijk.

De politie zoekt mensen die donderdagnacht tussen twaalf uur en kwart over één 's nachts iets hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Kerkstraat, het station of op de route richting Berkel-Enschot. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden. "Alle informatie kan van belang zijn voor het onderzoek", zegt de politie.