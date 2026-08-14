Eenrichtingsverkeer ingesteld op Pottenbergen in Ossendrecht

Het college van Woensdrecht heeft besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen op Pottenbergen in Ossendrecht. Deze maatregel moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid.

Gevonden voor jou

De straat Pottenbergen ligt binnen de bebouwde kom van Ossendrecht en heeft een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Bewoners en het Dorpsplatform Ossendrecht hebben aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie, omdat geparkeerde auto's de doorstroming en het zicht belemmeren.

Met de invoering van eenrichtingsverkeer worden ontmoetingen tussen tegemoetkomend verkeer verminderd. Dit draagt bij aan een overzichtelijkere en veiligere straat, zonder dat de bereikbaarheid van woningen en percelen in gevaar komt. Bestemmingsverkeer, hulpdiensten en andere noodzakelijke gebruikers kunnen de weg blijven gebruiken.

De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Het besluit is op 12 augustus 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht.