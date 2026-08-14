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Overkapping toegestaan in Son en Breugel

Vandaag om 11:13

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een overkapping aan Beekjuffer 7.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van een overkapping aan Beekjuffer 7. De vergunning is verleend onder zaaknummer 08483790692.

Vanaf het moment van besluit zijn de stukken in te zien. De aanvraag kan digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres [email protected]. Voor vragen worden contactgegevens verstrekt.

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