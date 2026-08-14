Uitbreiding woning aangevraagd in Son en Breugel

In Son en Breugel is een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de Boslaan. Het verzoek werd op 11 augustus ingediend.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de woning aan Boslaan 28 in Son en Breugel. Burgemeester en wethouders hebben deze aanvraag op 11 augustus ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 08483821006.

De plannen zijn op dit moment niet openbaar. Een besluit over de aanvraag zal door het college worden genomen voordat er eventueel bezwaar gemaakt kan worden.