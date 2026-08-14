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Verlenging vergunning voor carport en dakterras in Eindhoven
Vandaag om 11:16
De termijn van een omgevingsvergunning voor de Prins Hendrikstraat 36 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een carport en een dakterras.
De vergunning, met zaaknummer EHV-ZP2026-005556, betreft bouwactiviteiten op het adres Prins Hendrikstraat 36 in Eindhoven. Deze verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.
Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verlenging van deze vergunning. Het gaat om het bouwtechnische deel van de aanvraag.
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