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Nieuwe lichtmasten voor sportvelden in Eindhoven
Vandaag om 11:16
Het plaatsen van nieuwe lichtmasten bij Sportpark De Hondsheuvels in Eindhoven heeft groen licht gekregen. De vergunning is op 12 augustus verleend.
Het College van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft een bouwvergunning afgegeven voor het plaatsen van lichtmasten rondom de sportvelden van Sportpark De Hondsheuvels. Dit besluit werd op 12 augustus verzonden.
De lichtmasten maken deel uit van een bouwactiviteit en zijn bedoeld om de sportvelden beter te verlichten. Vanaf zaterdag 14 augustus ligt het besluit digitaal ter inzage via de website van de gemeente Eindhoven. Ook is het fysiek in te zien op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1.
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