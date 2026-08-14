Gemeente Son en Breugel stopt algemene subsidie muziekles

De gemeente Son en Breugel heeft besloten de algemene subsidie voor muzieklessen per 1 augustus 2026 stop te zetten. Het budget wordt gehalveerd en voortaan specifiek ingezet voor gezinnen met een laag inkomen. De uitvoering van deze regeling is overgedragen aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant.

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Tot 1 augustus 2026 droeg de gemeente Son en Breugel bij aan de kosten voor muzieklessen voor alle leerlingen. Deze brede subsidie is nu afgeschaft. Het uitgangspunt is dat inwoners die zelf de lessen kunnen betalen, voortaan de volledige kosten dragen.

Het resterende budget wordt vanaf het nieuwe schooljaar 2026-2027 gebruikt om gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. De gemeente voert deze regeling niet meer zelf uit. Het beheer van de financiële hulp is volledig overgenomen door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant.

Regeling voor laag inkomen

Gezinnen die moeite hebben om muzieklessen te betalen, kunnen vanaf nu aankloppen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant. Dit fonds biedt financiële hulp voor kinderen zodat zij toch een muziekinstrument kunnen leren bespelen.

Meer informatie over de nieuwe regeling is te vinden op de website van de gemeente Son en Breugel.