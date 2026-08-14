Zwaar beschadigde auto gevonden in Strijbeek, bestuurder nergens te vinden

Op de Daesdonckseweg in Strijbeek is vrijdagochtend een zwaar beschadigde auto gevonden. Toen de politie bij de auto aankwam, was er geen bestuurder te vinden. Het lijkt erop dat de auto van de weg is geraakt en een lantaarnpaal omver heeft gereden.

Andere weggebruikers zagen de auto staan en belden de hulpdiensten. De auto is aan de voorkant flink beschadigd en in de berm liggen delen van de auto. Een berger heeft de auto afgevoerd.

Het is nog niet duidelijk van wie de auto is en waarom diegene de plek van het ongeluk heeft verlaten.