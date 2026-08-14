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Kantoor aan Nucleonweg in Roosendaal mag verbouwd worden
Vandaag om 12:40
De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een kantoor aan de Nucleonweg. Het besluit is op 10 augustus 2026 verzonden.
De omgevingsvergunning is verleend voor het pand op Nucleonweg 7, 4706 PZ in Roosendaal. Het kantoor mag worden aangepast volgens de plannen die zijn ingediend.
Het besluit heeft registratienummer 2026OPA046662 en werd eerder deze week door de gemeente gepubliceerd. Het gaat om een officiële vergunning om het gebouw te verbouwen.
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