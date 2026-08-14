Beslistermijn dakkapel Jacob van Heemskerckstraat in Roosendaal verlengd

De beslistermijn voor een vergunning voor een dakkapel aan de Jacob van Heemskerckstraat 35 in Roosendaal is verlengd. Het gaat om een aanvraag volgens de Omgevingswet.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de Jacob van Heemskerckstraat 35, 4702 TG in Roosendaal. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA049192.

Door de verlenging van de beslistermijn wordt er meer tijd genomen om de vergunning zorgvuldig te beoordelen. Deze procedure valt onder de regels van de Omgevingswet.