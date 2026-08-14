Gevelwijziging goedgekeurd voor pand in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel van een pand aan de Jan Frederik Vlekkestraat. Het besluit is op 6 augustus verzonden.

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De omgevingsvergunning betreft het wijzigen van de gevel van het pand op Jan Frederik Vlekkestraat 266 in Roosendaal. Het registratienummer van de vergunning is 2026OPA049820.

Het besluit is op 6 augustus 2026 door de gemeente verzonden. Hiermee mag de eigenaar de plannen voor de gevelwijziging uitvoeren zoals aangevraagd.