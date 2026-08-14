Woningrenovatie Vughtstraat in Roosendaal krijgt groen licht

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het renoveren van een woning aan de Vughtstraat 10. Het besluit is op 11 augustus 2026 verzonden.

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Op de Vughtstraat 10 in Roosendaal mag een woning worden gerenoveerd. De vergunning hiervoor is op 11 augustus 2026 door de gemeente Roosendaal verstuurd. Het gaat om een omgevingsvergunning met registratienummer 2026OPA049507.

Met deze renovatie kan de woning worden opgeknapt, maar verdere details over de werkzaamheden zijn niet bekendgemaakt. De procedure rondom de vergunning is inmiddels afgerond.