Vergunning verleend voor bouwwerk in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor een bijbehorend bouwwerk aan de Charitasstraat.

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Op 6 augustus is besloten een vergunning te verlenen voor het oprichten van een bijbehorend bouwwerk op de locatie Charitasstraat 31 in Roosendaal. De aanvraag heeft het registratienummer 2026OPA049824.

Het gaat om een bouwproject dat als aanvulling dient op een bestaand gebouw. De exacte details van het bouwwerk worden niet genoemd in de vergunning. De verleende vergunning maakt het mogelijk om de bouwplannen uit te voeren.