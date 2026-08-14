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Vergunning verleend voor dakvervanging in Wouw

Vandaag om 12:40

De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor het vervangen van een dak op een pand aan de Kasteelstraat in Wouw. Het besluit is op 10 augustus verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om de locatie Kasteelstraat 35 in Wouw. De aanvraag betreft het vervangen van het dak en is geregistreerd onder nummer 2026OPA049784.

Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Roosendaal. De verzenddatum van het besluit was 10 augustus 2026.

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