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Concertaanvraag in Heerle ingediend

Vandaag om 12:40

Er is een vergunning aangevraagd voor een concert op 14 november in Heerle.

Gevonden voor jou

Op de locatie Herelsestraat 100 in Heerle staat een concert gepland voor zaterdag 14 november 2026. De vergunningaanvraag hiervoor is op 6 augustus ingediend en geregistreerd onder nummer 2026AEV049949.

Het concert draagt de titel "Concert at Wouw". Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor.

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