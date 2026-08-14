Trekkertrek Wouw keert terug in Wouwse Plantage

Op 15 en 16 augustus 2026 vindt de Trekkertrek Wouw plaats aan de Westelaarsestraat in Wouwse Plantage. Het evenement heeft toestemming gekregen van de gemeente.

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De vergunning voor Trekkertrek Wouw 2026 is op 5 augustus verzonden. Het evenement zal plaatsvinden op het adres Westelaarsestraat 61 in Wouwse Plantage. De organisatie heeft toestemming om het evenement op zaterdag 15 en zondag 16 augustus te houden.

Trekkertrek is een wedstrijd waarbij tractoren zware lasten proberen te verplaatsen. De wedstrijd trekt jaarlijks veel bezoekers en is een populair evenement in de regio.