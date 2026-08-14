Weer gaat PSV-transfer niet door, nu is Couhaib Driouech het slachtoffer

De transfer van PSV-voetballer Couhaib Driouech naar de Schotse topclub Rangers FC gaat niet door. De vleugelaanvaller was al in Glasgow, maar keert terug naar Eindhoven. Bij drie andere PSV-voetballers ging eerder dit jaar ook al een transfer niet door die al in 'kannen en kruiken' leek te zijn.

PSV en Rangers FC bereikten eerder deze week overeenstemming over een transfer van ongeveer acht miljoen euro. Vervolgens reisde Driouech naar Schotland om zijn overgang definitief af te ronden. Trainer Peter Bosz weet niet waarom de transfer op het laatste moment is mislukt. Volgens Schotse bronnen was de vleugelaanvaller vanwege een blessure niet direct inzetbaar. "Ik weet niet wat er precies aan de hand is", zei Bosz tijdens het persmoment voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen Excelsior. "Ik snap goed dat dit een enorme teleurstelling voor hem is. Ik wil zijn verhaal horen. Maar ik zal ook zeggen dat we hem weer nodig hebben en dat we samen wedstrijden moeten winnen." Ricardo Pepi (Fulham), Armando Obispo (RC Lens) en Adamo Nagalo (Çorum FK) zagen eerder dit jaar ook al een transfer van PSV naar een andere club op het laatste moment mislukken.

Peter Bosz heeft geen contact gehad met de KNVB om mogelijk bondscoach te worden van het Nederlands elftal, laat de 62-jarige vrijdag weten. De KNVB kwam woensdag met het nieuws dat de Spaanse Xavi Hernández de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is. “Ik ben blij dat we daar vanaf zijn", was de eerste reactie van Bosz, die veelvuldig werd gelinkt aan de vacature bij Oranje. "Het mooie vond ik, dat niemand er vanaf wist dat hij het zou worden. Dat is ook wel een keer leuk." Over de Xavi zelf heeft Bosz weinig te zeggen. "Ik heb hem gezien als voetballer, dat was geweldig. Maar als trainer ken ik hem niet." Zelf laat de coach van PSV weten dat er geen contact met de KNVB is geweest om eventueel bondscoach te worden.

Aanwinst Kodai Sano kan zaterdag voor het duel bij Excelsior wel bij de selectie zitten. "Maar of dat gaat gebeuren, zal je morgen zien", zegt Bosz cryptisch. "Hij is op het middenveld in mijn ogen op alle posities inzetbaar. Als meest controlerende middenvelder hebben wij er niet veel." Sergiño Dest en Joey Veerman keren terug van een schorsing. Rijtje afwezigen

Voor de andere nieuweling Filip Kostic komt de wedstrijd van zaterdag te vroeg. De Servische voetballer heeft sinds vrijdag zijn werkvergunning binnen, maar heeft nog niet met de groep getraind. Peter Bosz had tijdens het persmoment vrijdagmiddag meer slecht nieuws. Alassane Pléa mist zaterdag de uitwedstrijd van PSV tegen Excelsior. De 33-jarige aanvaller raakte vrijdagochtend geblesseerd tijdens de training. "Het is gelukkig niet zijn knie", zei trainer Peter Bosz op een persconferentie. "Maar we moeten even onderzoeken wat er wel aan de hand is." Pléa miste een groot deel van het vorige seizoen vanwege een knieblessure. Ook Noah Fernandez ontbreekt in Rotterdam. "Hij heeft geen zware blessure en is snel weer terug", verwacht Bosz. En dus is Bosz in de aanloop van de wedstrijd zaterdagavond bij Excelsior nog steeds aan het puzzelen met zijn ideale opstelling voor dit seizoen. "Hoe kan ik de elf op het veld het beste wegzetten dat de kwaliteiten op het veld het beste tot hun recht komen? Maar soms vormen de beste elf spelers, niet het beste team."