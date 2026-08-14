FDF deelt Jodensterren met B uit, CIDI vindt de actie verwerpelijk

De radicale actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft vrijdag tijdens het boerenprotest in Den Bosch davidsterren uitgedeeld. Op die sterren, met een duidelijke verwijzing naar de Jodenster, staat een 'B' van 'boer'. "Verwerpelijk", vindt het CIDI, een Joodse belangenorganisatie.

"Het is om onze positie te benadrukken, dat ons zeer groot onrecht aangedaan wordt" zegt FDF-voorman Mark van den Oever erover tegen Omroep Brabant. "Ik vind dat je als actiegroep soms op het randje moet kunnen lopen." Op de vraag of hij de vergelijking met Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog niet ongepast vindt, zegt hij: "Het intrekken van vergunningen is ook ongepast." Een actievoerder van FDF werd vrijdagmiddag door de politie verzocht de sticker van zijn shirt te verwijderen. Dit deed hij.