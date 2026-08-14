FDF deelt Jodensterren met B uit, CIDI vindt de actie verwerpelijk
De radicale actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft vrijdag tijdens het boerenprotest in Den Bosch davidsterren uitgedeeld. Op die sterren, met een duidelijke verwijzing naar de Jodenster, staat een 'B' van 'boer'. "Verwerpelijk", vindt het CIDI, een Joodse belangenorganisatie.
"Het is om onze positie te benadrukken, dat ons zeer groot onrecht aangedaan wordt" zegt FDF-voorman Mark van den Oever erover tegen Omroep Brabant. "Ik vind dat je als actiegroep soms op het randje moet kunnen lopen."
Op de vraag of hij de vergelijking met Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog niet ongepast vindt, zegt hij: "Het intrekken van vergunningen is ook ongepast." Een actievoerder van FDF werd vrijdagmiddag door de politie verzocht de sticker van zijn shirt te verwijderen. Dit deed hij.
"Boeren mogen protesteren, want wij vinden dat hen onrecht is aangedaan", zegt onderzoeker Freek Vergeer van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in een reactie. "Maar deze vergelijking raakt kant noch wal en is heel verwerpelijk." Volgens het CIDI wordt de geschiedenis misbruikt voor eigen gewin. "De voorman heeft weinig historisch besef."
Ook tijdens de coronacrisis zag het CIDI vaker dat mensen de davidster gebruikten. „Zij kunnen zich beter verdiepen in de geschiedenis en boeken lezen over de Tweede Wereldoorlog. Dan zullen ze het niet meer in hun hoofd halen om zo’n achterlijke vergelijking te maken.”
Volgens het CIDI worden de davidsterren met een B uitgedeeld om te choqueren en aandacht te genereren. „Ik ben bang dat ze hun doel daarmee weer hebben bereikt.”
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